Και επίσημα στη Ρέντινγκ ο Μπογέ

Παίκτης της Ρέντινγκ είναι από σήμερα ο Λούκας Μπογέ καθώς ο πρώην άσος της ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στον αγγλικό σύλλογο από την Τορίνο

Ο Μπογέ συμφώνησε με τη Ρέντινγκ για τον δανεισμό του για ένα χρόνο και ανακοινώθηκε, παίρνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 18.

We are delighted to welcome Lucas Boyé to Madejski Stadium, who moves to the Royals on a year-long loan deal from Serie A side @TorinoFC_1906 #BoyéInBlue

— Reading FC (@ReadingFC) August 2, 2019