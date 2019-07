Η Ιντερ προσπαθεί να κλείσει τον Λουκάκου, ωστόσο τα 55 εκατ. λίρες δεν έπεισαν τη Γιουνάιτεντ. Οι «νερατζούρι» θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, ωστόσο υπάρχει και ανταγωνιστής. Σύμφωνα με το SkySports, η Γιουβέντους έχει μπει δυνατά για την απόκτηση του και μάλιστα βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τον Ντιμπάλα, για τον οποίο ο Σόλσκιερ έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια. Ο Λουκάκου πιέζει για τη μεταγραφή και όπως ο ίδιος τόνισε με μήνυμά του, όλα θα τελειώσουν άμεσα. Ιντερ ή Γιουβέντους;

