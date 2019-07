Έβερτον: Καθηλώνει η ψηφιακή παρουσίαση του νέου γηπέδου! (vids)

Γήπεδο χωρητικότητας 52.000 θέσεων. Με γυάλινη, κλειστή οροφή πολύ μοντέρνου σχεδίου. Με πλάνο για εξέδρα ορθίων στο South Stand, που θα θυμίζει το τρομερό Yellow Wall της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η Έβερτον δημοσιοποίησε μια πρώτη ψηφιακή... ξενάγηση στο νέο «σπίτι» του συλλόγου όπου ονειρεύονται όλοι στην ομάδα να μπουν τα επόμενα χρόνια και οι εικόνες είναι τέτοιες που πραγματικά κάνουν κάθε φίλαθλο να ζηλέψει...

| It's time to reveal proposed designs for our iconic new stadium on the banks of the River Mersey... #EFC pic.twitter.com/U2ZrOS9LCN

— Everton (@Everton) July 25, 2019