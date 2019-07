Τα «παγώνια» παρουσίασαν τρομερό πρόσωπο με τον Αργεντινό στον πάγκο, το αγγλικό ποδόσφαιρο έμαθε νέα πράγματα με τον Μπιέλσα και τον τρόπο που έχει μάθει ν' αντιλαμβάνεται τα πράγματα και το άθλημα και η πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Λιντς έχει πλέον κινηματογραφηθεί.

Η Amazon ετοίμασε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Take Us Home» με τα κύματα ελπίδας που... πλημμύρισαν τις καρδιές των οπαδών της Λιντς για την άνοδο, με την προσπάθεια να σταματάει στα ημιτελικά των playoffs κόντρα στη Ντέρμπι.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω όλη η υπόθεση με την κατασκοπεία στα «κριάρια» του Λάμπαρντ και το ματς στο φινάλε απέναντι στην Άστον Βίλα με την εντολή να βάλει γκολ η ομάδα των Σμιθ και Τέρι δίχως άμυνα...

From the boardroom to the changing room, go behind-the-scenes with our new show ‘Take Us Home’, coming to @primevideosport in August! pic.twitter.com/wSIHfFsIyO

— Leeds United (@LUFC) July 24, 2019