Ο Ρόμπερτσον, μαζί με τον Αλεξάντερ – Άρνολντ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έγραψαν ιστορία.

Αποτέλεσαν τους καλύτερους φουλ – μπακ της Premier League κι ένα από τα κορυφαία και πιο αποτελεσματικά δίδυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατακτώντας φυσικά και το μετάλλιο του θριαμβευτή στο Champions League.

Την 21η Ιουλίου του 2019, ο Άντι Ρόμπερτσον συμπληρώνει δυο χρόνια θητείας στο «Άνφιλντ» και στη Λίβερπουλ του ετοίμασαν ένα ωραίο βίντεο με πέντε από τους λόγους για τους οποίους τον λατρεύει ο κόσμος και η ομάδα του...

R O B B O

A look back at five (of many) reasons why we've come to love @andrewrobertso5 over the past two years. pic.twitter.com/Qs6PGnM2YJ

— Liverpool FC (@LFC) July 21, 2019