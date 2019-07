Ο Γερμανός κόουτς της Λίβερπουλ, άκουσε μια από τις... καλύτερες ερωτήσεις που του έχουν γίνει από εκπροσώπους του Τύπου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά όταν άκουσε να του ζητάει κάποιος ρεπόρτερ μια αγκαλιά.

Μάλιστα, όταν ο τεχνικός των «κόκκινων» ικανοποίησε το αίτημα του ρεπόρτερ, τον είδε καλύτερα από κοντά και του είπε: «μοιάζεις σαν γαμ%#$^ σωσία μου»!

Perhaps the most bizarre ending I've ever seen at a press conference:

"Reporter" asks: "Any chance I could get a hug?"@LFC manager Jürgen Klopp grants him his wish and says, "You look like my f*cking doppelganger." pic.twitter.com/UDlUlyGAZJ

