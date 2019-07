Αποκαλύφθηκε κατά λάθος διάλογος για μεταγραφή με Σανέ και Στέρλινγκ! (vid)

Οι «πολίτες» έπειτα από δύο ακυρώσεις στις πτήσεις τους, κατάφεραν τελικά να βρεθούν στη Σανγκάη όπου το μεσημέρι της Τετάρτης (17/7) θα κοντραριστούν σε προγραμματισμένο φιλικό με τη Γουέστ Χαμ.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Σίτι για μια ντρίμπλα του Ντε Μπρόινε στον Σανέ, φαίνεται ότι αποκαλύπτεται διάλογος για μεταγραφή ανάμεσα στον Γερμανό και τον Ραχίμ Στέρλινγκ!

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά το βίντεο θα πιάσει την εξής κουβέντα...

Σανέ: «Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα...»

Στέρλινγκ: «Γερμανία;»

Σανέ: «Θα σου πω μετά..».

Nutmeg @LeroySane19 in China: @DeBruyneKev's tour checklist is off to a lovely start

#mancity pic.twitter.com/CT3LRaVmpd

— Manchester City (@ManCity) July 16, 2019