Στο νοσοκομείο του Περθ μέλος της Γιουνάιτεντ με σενάριο για χρήση ναρκωτικών!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τοποθετήθηκαν επίσημα επί του θέματος και ανέφεραν πως όντως ο συγκεκριμένος άνδρας (ηλικίας κοντά στα 50 έτη) χρειάστηκε να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, το βράδυ της Πέμπτης, όντας πλέον σε σταθερή κατάσταησ.

Βέβαια, δεν γνωστοποιήθηκε η αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία και η μοναδική αναφορά ήταν πως χρειάστηκε ιατρική βοήθεια «λόγω ασθένειας».

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του Seven News, Αμέλια Μπρουν, λέγεται πως ο υπάλληλος της Γιουνάιτεντ είχε κάνει χρήση υπερβολικής δόσης ναρκωτικών ουσιών!

UPDATE: the man in his 50s is in a stable condition after a suspected overdose at Crown Towers. @7NewsPerth @7NewsSydney #perthnews #ManchesterUnited

— Amelia Broun (@ameliabroun7) July 12, 2019