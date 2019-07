«Ακους τον Φαν Ντάικ να φωνάζει και... φεύγεις για να μη σε παρασύρει»!

Ο Βραζιλιάνος χαφ, λόγω και της θέσης του, είναι λογικό να βρίσκεται πολλές φορές ακριβώς μπροστά από τα στόπερ σε συνθήκες άμυνας προκειμένου να βοηθήσει στην απομάκρυνση των επικίνδυνων καταστάσεων για τα καρέ του Άλισον.

Ωστόσο, όταν υπάρχει ο Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα ακόμα και για τους συμπαίκτες του στους «κόκκινους» κι όχι απλά για τους αντιπάλους.

«Κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει στον αέρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχα εκπλαγεί γιατί ενώ υπήρχε ο Λουκάκου που έχει το ύψος και τη σωματοδομή, ο Φαν Ντάικ έβγαινε με δύναμη στις φάσεις και φώναζε "Βέρζιλ"! Όταν τον ακους να λέει τ' όνομά του, Θεέ μου, απλά... φεύγεις από το δρόμο του και κάνεις στην άκρη» ήταν τα λόγια του Φαμπίνιο!

"When you hear 'VIRGIL!' you get out of the way!" pic.twitter.com/iG7A3uMUPk

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 7, 2019