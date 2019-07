Φτάνει στα 34 και τερματίζει πρώτος στο τεστ αντοχής ο Μίλνερ! (vid)

Ο Άγγλος χαφ, είναι ο άνθρωπος τον οποίο θα πρέπει να παρουσιάζουν σε κάθε σεμινάριο, ως το πρότυπο επαγγελματία. Έχοντας πατήσει 33,5 χρόνια ζωής, δεν πτοείται και διατηρείται σε τρομερή κατάσταση.

Έχοντας φροντίσει τον εαυτό του και στις καλοκαιρινές διακοπές, έχοντας απόλυτη αποχή από το αλκοόλ και τις καταχρήσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν τις ελεύθερες μέρες, ο Μίλνερ συνέχισε όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν κουραστεί και σταματήσει στο τεστ αντοχής!

Three things are certain in life:

Death

Taxes

James Milner winning the lactate test

pic.twitter.com/d5kXgCFXsc

— Jack Gill (@jacklfcgill) July 6, 2019