Ο 22χρονος Άγγλος επιθετικός προέρχεται από μια άκρως παραγωγική σεζόν στην Championship με την Μπέρμιγχαμ, με την οποία σκόραρε 22 γκολ σε 46 εμφανίσεις.

Η Σαουθάμπτον ξόδεψε 15 εκατομμύρια λίρες και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Άνταμς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με τους «Αγίους» ως το καλοκαίρι του 2024.

Give a warm welcome to our second signing of the summer, @CheAdams_! #saintsfc pic.twitter.com/2vy6uJXtA5

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 1, 2019