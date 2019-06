Και επίσημα ο Γουάν - Μπισάκα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Γιουνάιτεντ είχε φτάσει σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για τη μεταγραφή του Άγγλου δεξιού μπακ έναντι 50 εκατομμυρίων λιρών και απέμεναν ουσιαστικά μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γουάν - Μπισάκα, με τον παίκτη να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, ενώ υπάρχει οψιόν για ακόμα ένα έτος.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα και αποτελεί τιμή για μένα να βρίσκομαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω τις υποχρεώσεις μου μαζί με τους νέους συμπαίκτες μου στην προετοιμασία», ανέφερε στο επίσημο σάιτ του συλλόγου.

It's official — @AWBissaka is a Red #MUFC

