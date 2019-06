Με Ίαν Ράιτ, Ίντριτς Έλμπα και... Μεσούτ Εζίλ το σποτ της Άρσεναλ για τη νέα φανέλα! (vid)

Οι «κανονιέρηδες» θα ντύνονται πλέον με Adidas, η οποία έφτιαξε τρομερή φανέλα για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, σε πολύ κλασσικό σχέδιο, αλλά με σύγχρονη νότα.

Στο διαφημιστικό, πρωταγωνιστεί ο παλαίμαχος φορ του κλαμπ, Ίαν Ράιτ, ο ηθοποιός, Ίντρις Έλμπα και οι περισσότεροι εκ των παικτών της ομάδας, μαζί και με τον Μεσούτ Εζίλ που προβάρει τη νέα φανέλα με καμάρι!

Leaked promotional video of Arsenal’s new home kit, manufactured by Adidas, for the 2019/20 season. [Adidas on YouTube] #afc pic.twitter.com/2cYrSO2GTW

— afcstuff (@afcstuff) June 27, 2019