Προπονείται παρέα με τη... Ρέιντζερς του Τζέραρντ ο Φαν Ντάικ! (pic)

Ο Ολλανδός αμυντικός, συνδυάζει χαλάρωση αλλά και... επαγγελματισμό στον ελεύθερο χρόνο των καλοκαιρινών του διακοπών έπειτα από μια πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Champions League και τη συμμετοχή στον τελικό του Nations League.

Αυτές τις μέρες, έχει βρεθεί στο ίδιο σημείο όπου έχει ταξιδέψει και η Ρέιντζερς για την καλοκαιρινή της προετοιμασία στην Πορτογαλία.

Έτσι, ο Φαν Ντάικ συζήτησε με τον Στίβεν Τζέραρντ και προπονείται με τον προσωπικό του γυμναστή στο γήπεδο, κάποιες ώρες μέσα στη μέρα, προκειμένου να μην μείνει καθόλου πίσω σε επίπεδο φυσική κατάστασης.

Liverpool defender Virgil van Dijk at the Rangers training base in Portugal this morning. pic.twitter.com/OhdMcInu8M

— Chris Jack (@Chris_Jack89) June 27, 2019