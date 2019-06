Στη Χαλκιδική ο Αζάρ, έπαιξε μπάλα σε ακαδημία της... Τσέλσι! (pics)

Ο Βέλγος σούπερ σταρ, έκανε πραγματικότητα το μεγάλο ποδοσφαιρικό του όνειρο και είναι πλέον μέλος της «βασίλισσας», έπειτα από εφτά χρόνια γεμάτα επιτυχίες με την Τσέλσι.

Αποχώρησε από τον λονδρέζικο σύλλογο με το Europa League, με την ομάδα και τον παίκτη να έχουν ξεχωριστή σχέση, κάτι που μαρτυρά και η κίνησή του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στη Χαλκιδική.

Βρέθηκε σε καμπ της Τσέλσι, έπαιξε με πιτσιρίκια, μοίρασε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε ξανά στα μπλε, όπως το είχε συνηθίσει τόσα χρόνια...

Eden Hazard took the time to drop by the Chelsea Foundation academy while on holiday in Greece yesterday and make some kids' days

[ twitter/@sani_resort] pic.twitter.com/BzEDGFzgDO

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) June 27, 2019