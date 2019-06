Γούντγκεϊτ παρέα με Ρόμπι Κιν στη Μίντλεσμπρο!

Ο άλλοτε Άγγλος διεθνής αμυντικός και μέχρι πρότινος βοηθός του Τόνι Πιούλις - ο οποίος αποχώρησε με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του στο φινάλε της περασμένης σεζόν - θα είναι εκείνος που θα κρατήσει το «τιμόνι» της «Μπόρο» από τη νέα αγωνιστική περίοδο και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γούντγκεϊτ ανακοινώθηκε από το κλαμπ και μάλιστα, θα έχει στο πλευρό του τον άλλοτε διεθνή Ιρλανδό στράικερ, Ρόμπι Κιν!

MFC are delighted to confirm that Jonathan Woodgate will head up a new-look senior coaching team #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) June 14, 2019