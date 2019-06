Το μήνυμα του Ανρί για τον θάνατο του Ρέγες (pic)

Ο Ανρί ήταν συμπαίκτης με τον Ρέγες στην Άρσεναλ, κατακτώντας μάλιστα το αήττητο πρωτάθλημα του 2004.

Ο Γάλλος δεν μπορούσε να πιστέψει τα δυσάρεστα νέα από τον θάνατο του Ρέγες στο τροχαίο δυστύχημα, γράφοντας στα social media.

«Είμαι συντετριμμένος στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης για τον Χοσέ Αντόνιο Ρέγες. Ήταν ένας φοβερός ποδοσφαιριστής, ένας απίθανος συμπαίκτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εύχομαι στην οικογένειά του και στους φίλους του να έχουν πάντα δύναμη και κουράγιο για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή», ήταν το μήνυμα του Ανρί.

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon

