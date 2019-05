Μάντσεστερ Σίτι: Το video με το... fake σπάσιμο της κούπας της Premier League! (vid)

Το... παγωμένο βλέμμα του Σέρχιο Αγουέρο όταν η κούπα της Premier League έγινε χίλια κομμάτια σόκαρε τους φίλους της Σίτι. Ωστόσο, οι Πολίτες έδωσαν ρεσιτάλ σκηνοθεσίας, μιας και τρόλαραν με όλο αυτό το σκηνικό που παρουσίασαν. Η αληθινή κούπα δεν έχει πάθει τίποτα και είναι ήδη στην τροπαιοθήκη του συλλόγου. Εντύπωση πάντως προκάλεσε το ότι οι παίκτες της ομάδας έπαιξαν εξαιρετικά το ρόλο τους. Δείτε πως γυρίστηκε η... τρελή πλάκα

After SHOCKING FOOTAGE emerged of a broken @premierleague trophy yesterday, we thought it time we put the record straight...

#mancity pic.twitter.com/cq13j7rrjY

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2019