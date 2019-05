Μάντσεστερ Σίτι: Έπεσε από μπαλκόνι κι έσπασε το τρόπαιο της Premier League! (vid)

Απίθανα πράγματα! Πριν λίγες ημέρες η Μάντσεστερ εξασφάλισε τον δεύτερο διαδοχικό της τίτλο σε ένα θρίλερ που κράτησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Οι Πολίτες συγκέντρωσαν 98 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη Λίβερπουλ και πανηγύρισαν έξαλλα. Ωστόσο, πάγωσαν στη... θέα της σπασμένης κούπας! Ναι, το τρόπαιο του πρωταθλητή έπεσε από το μπαλκόνι, έγινε χίλια κομμάτια και ο Αγουέρο δεν μπορεί να το πιστέψει. Ηταν όμως το αληθινό τρόπαιο; H Mirror αποκαλύπτει «Το video που δείχνει το τρόπαιο της Σίτι να σπάει δεν είναι αυθεντικό. Είναι προϊόν μοντάζ από πλάνα του City TV που στόχο είχε να προκαλέσει γέλιο...».

Man City have only gone and dropped the premier league trophy pic.twitter.com/uakNBjlBJK

— football.against.terrorism (@FCK1S1S) May 20, 2019