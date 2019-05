Στέρλινγκ: Τα όνειρα στο «Γουέμπλεϊ», το τατουάζ, οι τίτλοι και το... περιβραχιόνιο

Ο Άγγλος στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, φέτος, κατέγραψε την καλύτερη ever χρονιά της καριέρας του. Όχι μονάχα από άποψη τίτλων, αλλά και από προσωπική πρόοδο στο γήπεδο, αντίληψη, «διάβασμα» του παιχνιδιού, κατανόηση των όσων του ζητάει ο προπονητής του, αριθμούς γκολ και ασίστ, ρόλου στην ομάδα του αλλά και πολύ περισσότερο, αποτελώντας μια από τις πιο δυνατές προσωπικότητες στο χώρο.

«Να μην ακούς την άποψη των άλλων. Να μην ακούς την άποψη των άλλων. Να μην ακούς την άποψη των άλλων». Αυτά θα τα τρία μηνύματα θα ήθελε να πει στον 15χρονο εαυτό του, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, όπου και παραδέχθηκε πως «από τα 17 μέχρι τα 20 χάθηκα και δεν ξέρω γιατί. Πλέον, έχω ανακτήσει εκείνη την αυτοπεποίθηση που με διακατείχε ως έφηβο».

Η αγωνιστική περίοδος 2018-2019, ολοκληρώνεται για τον Ραχίμ Στέρλινγκ με το μεγάλλιο του Community Shield. Με το μετάλλιο του LeagueCup. Με το μετάλλιο του Πρωταθλητή Αγγλίας και μάλιστα για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Με το μετάλλιο του Κυπελλούχου Αγγλίας. Με τη διάκριση του κορυφαίου από τους Ποδοσφαιρικούς Συντάκτες στην Αγγλία. Με τη διάκριση του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή από την Ένωση Επαγγελματιών των συνάδελφών του. Με παρουσία στην κορυφαία ομάδα της σεζόν. Με βραβείο για τη δράση και την επίδρασή του στο θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας όλων των ανθρώπων.

Έκλεισε τη χρονιά γνωρίζοντας πως δεν επέτρεψε στους ανεγκέφαλους ρατσιστές να τον λυγίσουν. Γέλασε περιφρονητικά μπροστά τους όταν εκείνοι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επέλεξαν να θίξουν το θέμα του χρώματος του δέρματός του. Απάντησε στον αγγλικό Τύπο που άρχισε να... τον βάζει στα κεντρικά θέματα των αθλητικών, αφού τον είχαν συνηθίσει σε πολύ διαφορετική και προκλητική αντιμετώπιση γιατί απλά έχει πιο σκούρο χρώμα.

Απάντησε με γκολ και πανηγυρισμό «δεν σας ακούω» στους οπαδούς του Μαυροβουνίου όταν η εθνική ομάδα της Αγγλίας πήγε να παίξει στην Ποντγκόριτσα και άκουσε πάλι τόσο εις βάρος του, όσο και εις βάρος των Ντάνι Ρόουζ και Χάντσον – Οντόι ήχους μαϊμούδων. Κι αν κυρίως ο αριστερός μπακ της Τότεναμ δήλωσε αργότερα πως «περιμένω πως και πως ν' αποσυρθώ για να φύγω από το ποδόσφαιρο που είναι μολυσμένο από ρατσιστές», ο Ραχίμ Στέρλινγκ δεν λυγίζει.

Raheem Sterling: 'Walking off the pitch lets the racists win' – video https://t.co/SbvczDzkVa pic.twitter.com/1aHitzaY1y

Σε 51 παιχνίδια μέσα στη σεζόν που έριξε τους τίτλους τέλους μετά και τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, αφού απομένουν πλέον μονάχα τα ευρωπαϊκά τρόπαια που θα κριθούν μεταξύ αγγλικών ομάδων, ο Ραχίμ Στέρλινγκ γνωρίζει ότι έπαιξε σε 51 ματς, πέτυχε 25 γκολ και είχε 18 ασίστ. Οι καλύτεροι αριθμοί που έχει παρουσιάσει ever στην καριέρα του είναι αυτοί που σημείωσε φέτος. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει παίξει τεράστιο ρόλο στα άλματα προόδου που έχει κάνει με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Άγγλος επιθετικός. Φαίνεται πως τον ακούει, πως απορροφά κάθε του οδηγία, κάθε του συμβουλή, ξέρει πως ο Καταλανός θέλει πραγματικά το καλό του, μπορούν να συνεννοηθούν πολύ καλύτερα απ' ότι το έχει κάνει ο ποδοσφαιριστής με άλλους προπονητές που έχει συνυπάρξει σε ομάδες και όλο αυτό βγαίνει ξεκάθαρα στο γήπεδο.

Και η κουβέντα που κάνει ο Πεπ στον... σκόρερ τριών τερμάτων στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν, είναι δείγμα και της νοοτροπίας του Γκουαρδιόλα, αλλά και του Στέρλινγκ που αντιλαμβάνεται όσα ακούει από τον κόουτς. Ακόμα κι αν είναι παράπονα για τις κινήσεις που έκανε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Γουότφορντ, έχει την υπομονή και τη σωστή σκέψη ν' αποδεχθεί και να βάλει καλά στο μυαλό του όσα ακούει. Κι ας είναι «μεθυσμένος» από την κατάκτηση του τροπαίου και το καρέ τίτλων στην ιστορική σεζόν που έκανε η Μάντσεστερ Σίτι.

Το τατουάζ που έχει κάνει στο πόδι, αποτυπώνει έναν πιτσιρίκο που βλέπει από μακριά την αψίδα του «Γουέμπλεϊ» και ονειρεύεται να ζήσει πολλά και τεράστια πράγματα σε αυτό το γήπεδο. Πλέν, αυτό το τατουάζ έχει πάρει μια μεγάλη... παραλλαγή, όπως το σκίτσο που βρήκε ο ποδοσφαιριστής στα social media και το οποίο θέλησε να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό. Πλέον, κρατάει εκείνο τον πιτσιρίκο από το χέρι, έχοντας ένα τρόπαιο μαζί του και ουσιαστικά του δίνει να καταλάβει πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Πως τα δικά του έγιναν. Και πως ακόμα έχει πολλά που θέλει να εκπληρώσει. Άλλωστε, είναι μόλις 24 ετών ακόμα.

Pictured myself wearing number 10 but the 7 will do the job @wembleystadium pic.twitter.com/dJLCGimUet

— Raheem Sterling (@sterling7) May 18, 2019