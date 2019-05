Στο σόλο του Αζάρ κόντρα στη Γουέστ Χαμ το βραβείο του Απρίλη (vid)

Ο Βέλγος αστέρας της Τσέλσι το είχε πάρει πάνω του βλέποντας τους συμπαίκτες του να μη βρίσκουν λύση στο εντός έδρας παιχνίδι με τα «σφυριά», στις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Έτσι, επέλεξε να... διαλύσει όλη την αντίπαλη άμυνα και να πλασάρει τον Φαμπιάνσκι για να πετύχει ένα από τα πιο όμορφα γκολ της σεζόν και το κορυφαίο, όπως αναδείχθηκε, για τον Απρίλιο.

.@PremierLeague Goal of the Month award for April!

Well deserved, @HazardEden10! pic.twitter.com/xbl9uB4VaD

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2019