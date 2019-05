Η ηγετική παρέμβαση του Φαν Ντάικ για το φάουλ του Σακίρι (vid)

Ο Ολλανδός αμυντικός φώναζε στον Αλεξάντερ – Άρνολντ να περιμένει για να εκτελέσει το φάουλ ο Σακίρι και να βάλει το σωστό φάλτσο προς την περιοχή.

Ο Άντι Ρόμπερτσον τόνισε μετά το παιχνίδι του St.James' Park πως οι «κόκκινοι» είχαν μελετήσει όλες τις αδυναμίες της Νιούκαστλ στα στημένα και ο Φαν Ντάικ με αυτό το σκεπτικό φώναζε στον Σακίρι να κάνει την εκτέλεση, όπως κι έγινε.

Η μπάλα έφτασε εκεί που έπρεπε και κάπως έτσι η ομάδα του Κλοπ βρήκε το νικητήριο γκολ κόντρα στις «καρακάξες».

Van Dijk ordering Trent that Shaqiri should take the free kick. He takes it and provides us the winning goal. One of our best decisions made all season, my leader, my CB. pic.twitter.com/g6ypkaCY1e

