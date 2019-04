Μπιέλσα: «Απλά δώσαμε το γκολ πίσω»

Το απόλυτο μπάχαλο δημιουργήθηκε στο ματς της Λιντς με την Άστον Βίλα, όταν οι γηπεδούχοι σκόραραν σε φάση που αντίπαλος ήταν στο έδαφος. Ο Μπιέλσα έδωσε εντολή στη συνέχεια στους παίκτες του να μην μαρκάρουν και να δεχθούν την ισοφάριση και μετά το ματς εξήγησε την απόφασή του.

«Απλά δώσαμε το γκολ πίσω», τόνισε αρχικά ο Μπιέλσα. «Αυτό που έγινε είναι αυτό ακριβώς που είδαν όλοι και τα ερμηνεύσαμε κάνοντας αυτό που κάναμε. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι γνωστό για την αθλητική άμιλλα και δεν χρειάζεται να το σχολιάσω περαιτέρω», ολοκλήρωσε πριν τονίσει ότι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τα πλέι οφ της ανόδου στην Premier League.

If Leeds' players were as good at their jobs under pressure as Marcelo Bielsa's translator they'd be gearing up for a Champions League semi-final this week pic.twitter.com/XQyzXf8Ans

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) April 28, 2019