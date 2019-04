Ο Σαλάχ μπλέχτηκε με... Game of Thrones, Φρέντι Μέρκιουρι και τον The Rock! (pics)

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ παραβρέθηκε στο λαμπερό event αφού επιλέχθηκε ως μια από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2019, λόγω της λατρείας που απολαμβάνει στην Αίγυπτο αλλά και των τρόπων με τους οποίους προσπαθεί να βοηθάει τον κόσμο στην πατρίδα του. Οι πρόσφατες δηλώσεις του με τις οποίες έδειξε να ψάχνει λύσεις ώστε να αλλάξει και ο ρόλος της γυναίκας και ν' αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη, τον εξύψωσαν ακόμα περισσότερο.

Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» οι Εμίλια Κλαρκ, γνωστή από τη σειρά που προκαλεί τρέλα, Game of Thrones, ο Ραμί Μάλεκ που υποδύθηκε τον Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία Bohemian Rhapsody, ενώ επίσης, παραβρέθηκε και ο The Rock, όπως και η Αμερικανίδα αθλήτρια, Άλεξ Μόργκαν.

​

The 'Egyptian King' @MoSalah and @ItsRamiMalek meet for the first time at the #TIME100Gala. pic.twitter.com/qreM4zz9Ts

— Egyptian Streets (@EgyptianStreets) April 24, 2019