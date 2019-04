Ο Ιγουαΐν έβαλε γκολ και... έπεσε στο μπούστο μιας οπαδού της Τσέλσι (vid)

Ο Αργεντινός επιθετικός των «μπλε» έτρεξε στο κόρνερ μετά το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε με διαγώνιο σουτ από ασίστ – τακουνιά του Αθπιλικουέτα.

Εκεί, τον άρπαξε μια οπαδός της ομάδας και ο Ιγουαΐν, έπεσε στην αγκαλιά της, όμως, το πρόσωπό του πήγε κατευθείαν στο στήθος της...

Δείτε το βίντεο:

Higuain celebrates the goal by burying his face in a pair of boobs #CHEBUR pic.twitter.com/CHbxZ82YWs

