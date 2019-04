Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η χειρότερη αμυντική επίδοση στην Premier League!

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασύρθηκε με 4-0 από την Εβερτον και η ομάδα του Σόλσκιερ κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της. Για πρώτη φορά στην Premier League οι «κόκκινοι διάβολοι» δέχθηκαν 48 γκολ, ενώ μένουν ακόμα τέσσερις στροφές. Οι προηγούμενες χειρότερες αμυντικές επιδόσεις της ομάδας ήταν το 1999-00 και το 2001-02, όταν και δέχθηκε 45 τέρματα!

This defence is Man United's worst in Premier League history pic.twitter.com/mTmbbQzWZx

— The Sun - Man Utd (@SunManUtd) April 21, 2019