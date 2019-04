Κάρντιφ - Λίβερπουλ: Η χαμένη ευκαιρία της σεζόν από τον Μόρισον! (vid)

Η Κάρντιφ είχε κόρνερ, ο Αλισον έκανε λάθος έξοδο και ο Μόρισον βλέπει την μπάλα να του... λέει «στείλε με στα δίχτυα». Και δεν την έστειλε... Ο αμυντικός της Κάρντιφ έχασε την ευκαιρία της σεζόν και οι Reds στάθηκαν τυχεροί, σε μια φάση που μπορεί να παίξει ρόλο τελικά στη μάχη του τίτλου, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης έκανε και το πέναλτι στον Σαλάχ για το 0-2. Δυνατός...

Sean Morrison with the miss of the season. A moment of true pain for every none Liverpool supporting football fan in the country #CARLIV pic.twitter.com/rryq8qKlU4

