Κινδύνευσε πιτσιρικάς οπαδός της Τσέλσι από καπνογόνο στο «Άνφιλντ» (vid)

Ο 9χρονος, που μάλιστα είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, έπρεπε να μεταφερθεί ιατρείο του γηπέδου των «κόκκινων», όπου και οι γιατροί τον περιέθαλψαν, αφού είχε εισπνεύσει αρκετό καπνό και έπρεπε να συνέλθει. Είχε κατακόκκινα μάτια και έβηχε συνεχώς, πράγμα που σταμάτησε έπειτα από τη χορήγηση φαρμάκου από τους γιατρούς.

Το περιστατικό με την εκτόξευση του καπνογόνου προς την εξέδρα των οπαδών της Τσέλσι σημειώθηκε μετά το πρώτο από τα δυο γκολ της Λίβερπουλ στο ντέρμπι της Κυριακής...

Expect nothing less from them. Landed on a 9 year old apparently. Will anything be done? Obviously not. pic.twitter.com/rUIXRQhfrg

— Jasper (@jaspermather26) April 15, 2019