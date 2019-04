Ξέσπασμα από Κλοπ: «Μόνο οι ηλίθιοι σκέφτονται το παρελθόν...» (vid)

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του στη φετινή διεκδίκηση του τίτλου, όμως, ξέρει πως έτσι όπως έχουν έρθει πλέον τα πράγματα, απλά ασκεί πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι που αυτή τη στιγμή έχει ένα ματς λιγότερο και αν κάνει εκείνη όσα πρέπει, κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Στο ντέρμπι με την Τσέλσι, οι «κόκκινοι» εμφανίστηκαν αρκετά πιο έτοιμοι και πήραν τη μεγάλη νίκη με σκορ 2-0 χάρη σε δυο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών, με τον Κλοπ να δηλώνει λίγο μετά το ματς αναφορικά με όσους επιλέγουν να στέκονται στους χαμένους βαθμούς και τη θέση στην οποία θα μπορούσε να βρίσκεται η Λίβερπουλ:

«Είναι όλα μαλ$@$%!%. Δεν γίνεται να το αλλάξει πλέον και είναι χαζό να λες ότι “αν δεν είχαν χάσει βαθμούς με τη Λέστερ τώρα θα ήταν πιο άνετοι για το πρωτάθλημα”. Μόνο ηλίθιοι και νοητικά αδύναμοι άνθρωποι σκέφτονται με αυτό τον τρόπο» είπε ο «Kloppo», για να προσθέσει και αναφορικά με τα... γλιστρήματα:

«Ας κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο για τη Λίβερπουλ. Ο Ρόμπερτσον γλίστρησε αλλά δεν πάθαμε τίποτα, οπότε τελειώνει αυτό...».

"It’s all bullshit. Only weak people and idiots bring something like this up." pic.twitter.com/wTfezCT7MZ

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 14, 2019