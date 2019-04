Τυφλό παιδάκι, φίλος της Αρσεναλ, καταλαβαίνει τον Εζίλ με τη δύναμη της αφής του (vid)

Ο Μεσούτ Εζίλ συναντήθηκε με έναν μικρό θαυμαστή του, ένα 8χρονο αγόρι, φίλο της Αρσεναλ.

Το παιδάκι πάσχει από μια σπάνια ασθένεια στα μάτια με συνέπεια τα τελευταία χρόνια να χάσει την όρασή του.

Ωστόσο παρακολουθεί την Αρσεναλ με τα μάτια της ψυχής του και μετά το ματς με τη Νάπολι συνάντησε τον Μεσούτ Εζίλ, τον οποίο και κατάλαβε αγγίζοντας τον. Απλά μοναδικό!

Happy to have had the chance to meet my special fan Mikey yesterday. He lost his eyesight due to a rare eye disease but this certainly does not stop him from playing football I know you'll continue to follow your dreams, young man #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/fVdj1tOTwG

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 12 Απριλίου 2019