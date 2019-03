«Αρπάχτηκε» με οπαδούς της Γουέστ Χαμ ο Αρναούτοβιτς (vid)

Ο Αρναούτοβιτς έμεινε πολύ μακριά από τα καλά αγωνιστικά του στάνταρ στο ματς με την Έβερτον με συνέπεια να γίνει αλλαγή. Οπαδοί της Γουέστ Χαμ τον αποδοκίμασαν και εκείνος μέσα στα νεύρα, μόλις κάθισε στον πάγκο, γύρισε και τους έβρισε: «Βγάλτε τον σκασμό», ήταν η φράση που βγήκε από το στόμα του Αρναούτοβιτς, ο οποίος έριξε και μια ματιά... μαχαιριά προς τα πίσω στην εξέδρα για την κριτική που δεχόταν.

My thoughts on arnautovic telling someone to shut the f up when he got substituted @whufc_news @WestHamUtd pic.twitter.com/Wj80o1SBCU

