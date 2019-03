«20 Legend» σε φωτεινές πινακίδες στη γενέτειρα του Σόλσκιερ για τo νέο συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ (pic)

Βρίσκεται στο σχεδόν δυτικότερο κομμάτι της Νορβηγίας, δίπλα στη Βόρεια Θάλασσα. Αναφέρεται ως πόλη από το 1742 και μετρά περίπου 24.000 μόνιμους κατοίκους από τα 5,3 εκατομμύρια που ζουν στη χώρα, όντας η 46η μεγαλύτερη της χώρας.

Αποτέλεσε για πολλά χρόνια το σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο της Νορβηγίας κι ο τίτλος της περιποιεί μια κάποια τιμή. Εντούτοις ίσως τίποτα απ' όλα αυτά δεν είναι τόσο φανταχτερό, όσο το να καυχιέται η Κρίστιανσουντ πως έχει «γεννήσει» τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» , επιβραβευόμενος για τη σπουδαία δουλειά που κάνει στον σύλλογο από τον Δεκέμβριο του 2018 και η πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε τον τίμησε με τον καλύτερο τρόπο!

Αναρτώντας φωτεινές πινακίδες «20 Legend» στην πλαγιά που την «αγκαλιάζει», έδειξε την αγάπη και την περηφάνια της για το γεγονός πως ο αγαπημένος Όλε των οπαδών της Γιουνάιτεντ κατάγεται απ' αυτή.

Το γεγονός ανέδειξε χρήστρια του Twitter, γράφοντας: «Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Γεννημένος στην Κρίστιανσουντ, Νορβηγία. Προπονητής του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού συλλόγου του κόσμου. Ο πληθυσμός της Νορβηγίας είναι περίπου 5,3 εκιατομμύρια και στην Κρίστιανσουντ ζούμε περίπου 24.300 άνθρωποι. Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν το πόσο περήφανοι είμαστε γι' αυτόν. Είναι τρελό».

Ole Gunnar Solskjær. Born in Kristiansund, Norway. Manager of the biggest football club in the world. Norway’s population is about 5,3 million, and in Kristiansund we’re around 24 300 people living here. Words can’t even begin to describe how proud we are of him. This is insane. pic.twitter.com/kyK4McZVMk

— Maren (@footballqueeen) 28 Μαρτίου 2019