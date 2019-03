Τον έχουν βρει εκεί στην Αρσεναλ τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον βάζουν συνέχεια σε καταστάσεις χαβαλέ. Αφού πρώτα τον έφεραν αντιμέτωπο με τον Ντίνο Μαυροπάνο και έπεσε μεγάλο... κλάμα, τώρα τον έβαλαν για την παγκόσμια ημέρα ευτυχίας να μιλάει κινέζικα στον Γκεντουζί. Μόνο που ο νεαρός Γάλλος δεν άντεξε μόλις τον άκουσε και πραγματικά γονάτισε από τα γέλια, με τον Ελληνα σέντερ μπακ να προσπαθεί να το παίξει σοβαρός.

Try to watch this without laughing...

Even @SokratisPapa5 is smiling #InternationalDayOfHappiness pic.twitter.com/ySXFquigVV

— Arsenal FC (@Arsenal) March 20, 2019