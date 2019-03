Έπαιξε άμυνα, επίθεση και... τέρμα από το 85' και μετά! (vid)

Τα «παγόνια» υπέστησαν πολύ κακή ήττα (1-0) από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην 3η θέση της βαθμολογίας της Championship στη ζώνη των πλέι-οφ ανόδου και να βρεθούν οι «blades» στη 2η θέση που οδηγεί απευθείας στην Premier.

Ο Πόντους Γιάνσον μέχρι και το 85' έπαιζε κανονικά στην άμυνα, τραυματίστηκε, προωθήθηκε στην επίθεση έτσι ώστε να είναι εκεί ως φυσική παρουσία και να βοηθήσει όσο μπορούσε από τη στιγμή που στην άμυνα μπορούσε ν' αποδειχθεί μοιραίος και κατέληξε στην εστία, με τη φανέλα και τα γάντια του Κασίγια, όταν αυτός αποβλήθηκε στο 91' και δεν υπήρχαν αλλαγές!

Casilla is sent off leading Pontus Jansson to go in net #LEESHU pic.twitter.com/jTPmry1r3x

