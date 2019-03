Ο Εζίλ έστειλε φανέλες και παπούτσια σε δύο αδερφάκια στην Κένυα! (pics)

Ο Ερίκ Εντζιουρού, που εργάζεται ως ρεπόρτερ και καλύπτει κυρίως αγώνες ράγκμπι στην Κένυα, εντόπισε σε δρόμο του Ναϊρόμπι ένα πιτσιρίκι να φοράει φανέλα του Εζίλ, έχοντας γράψει το όνομα του Γερμανού με μαρκαδόρο στο πίσω μέρος.

Έβγαλε φωτογραφία τον μικρό που φρόντιζε μερικές αγελάδες και έστειλε το στιγμιότυπο στον αστέρα της Άρσεναλ μέσω social media.

Ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να επικοινωνήσει με τον δημοσιογράφο και με τη βοήθειά του να στείλει στον μικρό και τον αδερφό του υπογεγραμμένες φανέλες του αλλά και παπούτσια!

I saw this kid today grazing in the streets of Nairobi - a city without really grass for cows. He told me he loves @MesutOzil1088 so much(You can see his shirt). Maybe one day this can reach Ozil and get a real @Arsenal shirt. pic.twitter.com/ojDbf1Loil

— Eric Njiru (@Erik_Njiru) December 3, 2018