Στέρλινγκ: «Ο ηλίθιος της χρονιάς...» (pic)

Ο οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε τον αστέρα των «χωριατών» στα πρώτα λεπτά της «μάχης» των Μίντλαντς, το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα και να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το περιστατικό που καταδικάστηκε απ' όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, σχολιάστηκε και από τον Ραχίμ Στέρλινγκ που έγραψε στο twitter: «Ο ηλίθιος της χρονιάς. Συγχαρητήρια για την δια βίου τιμωρία σου...».

Μάλιστα, όταν ο Τζακ Γκρίλις σκόραρε και χάρισε τη νίκη στην Άστον Βίλα, ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι έγραψε: «Το Κάρμα στα καλύτερά του...».

Idiot of the year... congrats on your lifetime ban https://t.co/ocr8RBVzWZ

Karma at its best well done @JackGrealish1 https://t.co/bnSJVUHHUy

— Raheem Sterling (@sterling7) March 10, 2019