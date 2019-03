Ο ληστής που «άνοιξε» το σπίτι του Ρότζερς έβγαλε selfie από τη στιγμή της διάρρηξης! (pic)

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως έγινε γνωστό, διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του προπονητή της Λέστερ, Μπρένταν Ρότζερς, στη Γλασκώβη.

Στα social media τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μια φωτογραφία με έναν μασκοφόρο, ο οποίος έχει βγάλει selfie έξω από το σπίτι του Ρότζερς.

Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να συμμετείχε στη διάρρηξη, με την Αστυνομία να εξετάζει τη φωτογραφία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τον συγκεκριμένο τύπο στα χέρια των Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βάθος πίσω από τον διαρρήκτη διακρίνεται η φωτογραφία από τον γάμο του Ρότζερς.

Brendan Rodgers burglar took selfie in front of footie boss's home https://t.co/oEOg2f36I9

— Irish Sun (@IrishSunOnline) 9 Μαρτίου 2019