Χαρτ και Σμάιχελ κράτησαν το φέρετρο του Μπανκς! (vid)

Ο Χαρτ ως εκπρόσωπος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ο Τζο Άνιον, ως γκολκίπερ της Τσέστερφιλντ, ο Τζακ Μπάτλαντ ως τερματοφύλακας της Στόουκ και ο Κάσπερ Σμάιχελ της Λέστερ ήταν οι άνθρωποι που πήραν και κράτησαν το φέρετρο με τη σωρό του Γκόρντον Μπανκς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 12 του Φλεβάρη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία γίνεται το μεσημέρι της Δευτέρας με πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα από το χώρο του ποδοσφαίρου...

Gordon Banks’ coffin carried into Stoke Minster by 4 goalkeepers representing the teams he played for: Joe Hart (England) Joe Anyon (Chesterfield) Jack Butland (Stoke) & Kasper Schmeichel (Leicester) pic.twitter.com/zJp4ozxnwG

— Dan Roan (@danroan) March 4, 2019