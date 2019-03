Το περιστατικό συνέβη καθώς οι οπαδοί της Άρσεναλ έβγαιναν από τον σταθμό του μετρό κατευθυνόμενοι προς το γήπεδο. Τότε κάποιος οπαδός της Τότεναμ από μακρινή απόσταση πέταξε προς το μέρος τους ένα μπουκάλι μπύρας, ευτυχώς χωρίς να τραυματίσει κανέναν. Απλά το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει... μούσκεμα έναν οπαδό των Κανονιέρηδων.

Look out for the Arsenal fan getting pinged on the head by a drink #TOTARS pic.twitter.com/TJUaSBtQeR

