Ο Καντέ χάρισε μια αγκαλιά σε θαυμάστρια και την έκανε να δακρύσει από χαρά (vid)

Η Telamsile Dlamini, ήταν από τους τυχερούς που είχαν την ευκαιρία να δώσουν το «παρών» στο Cobham και να γνωρίσουν από κοντά τους αστέρες της ομάδας.

Μέσω του Chelsea Foundation Community Day, η κοπέλα εκπλήρωσε το όνειρό της, συνάντησε τον Καντέ, αντάλλαξαν δυο κουβέντες και ο συμπαθέστατος χαφ προκάλεσε δάκρυα χαράς στην θαυμάστριά του...

Δείτε το βίντεο:

'This will stay with me forever and ever.'

Watch the moment Chelsea fan Telamsile Dlamini met her favourite player @nglkante at a recent @CFCFoundation Community Day. pic.twitter.com/ntxrbtSghK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2019