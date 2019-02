Μόλις πριν από λίγο καιρό, οι «μπλε» διασύρθηκαν από τους Πρωταθλητές Αγγλίας στο «Etihad» με το σκορ να σταματάει στο 6-0 και να προκαλεί... ηχηρότατους τριγμούς για την παρουσία του Μαουρίτσιο Σάρι στην άκρη του πάγκου των Λονδρέζων.

Η Τσέλσι αναζητούσε ηρεμία, όμως, ακόμα κι αν προσπάθησε να τη βρει μετά την πρόκριση στους «16» του Europa League, ήρθε η τιμωρία με το εμπάργκο μεταγραφών και έσπρωξε ξανά τον σύλλογο στον προβληματισμό.

Σήμερα (18:30, Novasports2 HD), το κλαμπ του Λονδίνου θα κάνει ακόμα μια προσπάθεια ν' αφήσει πίσω την ταραχώδη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του, ωστόσο, βρίσκει απέναντι μια Μάντσεστερ Σίτι που καταφθάνει στο «Γουέμπλεϊ» με φόρα από την εκτός έδρας νίκη επί της Σάλκε στους «16» του Champions League.

Οι «πολίτες», μέχρι και την ώρα έναρξης της αναμέτρησης στο Λονδίνο, θα γνωρίζουν το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ για να ξέρουν και τη διαμόρφωση της βαθμολογίας της Premier League στην κορυφή, ώστε είτε να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για να διεκδικήσουν τον τίτλο του Λιγκ Καπ, είτε για να πεισμώσουν και να... ξεσπάσουν ακόμα μια φορά απέναντι στην Τσέλσι.

Στα αγωνιστικά, αμφίβολος για τους «μπλε» ο Πέδρο που είχε ίωση, καλύτερα αλλά με μοιρασμένες πιθανότητες μετά τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο Τζον Στόουνς για την Πρωταθλήτρια.

Στα ημιτελικά, οι «πολίτες» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Μπέρτον φτάνοντας στο εξωπραγματικό 9-0 στο πρώτο ματς (συνολικό σκορ 10-0 με το ένα γκολ που έκρινε τον επαναληπτικό), ενώ, οι Λονδρέζοι χρειάστηκαν τα πέναλτι για ν' αποκλείσουν την Τότεναμ μετά την ήττα (1-0) εκτός έδρας και το 2-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στη ρεβάνς.

