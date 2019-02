Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι πλέον η βαρετή ομάδα που δεν ήξερε τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, όπως παρουσιαζόταν στις τελευταίες μέρες του Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου.

Κι αν απέτυχε στην πρόκληση των «16» του Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, στα εγχώρια, είναι όλα διαφορετικά.

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε τον θαυμασμό και τον σεβασμό του προς τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για την τεράστια διαφορά που έχει κάνει στους «κόκκινους διαβόλους» από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία και έχει ετοιμάσει τη δική του ομάδα για μια πολύ δυνατή δοκιμασία στο «Θέατρο των Ονείρων».

Με ματς λιγότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ πριν από το σημερινό ντέρμπι (16:05, CosmoteSport 1 HD) βρίσκεται στη 2η θέση, αφού οι «πολίτες» στην ισοβαθμία έχουν αβαντάζ στη διαφορά τερμάτων.

Αν οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ ηττηθούν από τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ, τότε όλα μπορούν ν' αλλάξουν στην κορυφή της Premier League και να γίνει η ολική επαναφορά από την αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που είχε βρεθεί μακριά από το ρετιρέ ακόμα και με διψήφιο αριθμό στη βαθμολογία!

Μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Σόλσκιερ θα περιμένει τους Μαρσιάλ και Λίνγκαρντ, για τους οποίους έδωσε πιθανότητες συμμετοχής από τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ενώ, στη Λίβερπουλ, ο Λόβρεν παρέμεινε εκτός, όμως επιστρέφει ο Φαν Ντάικ που δεν έπαιξε μεσοβδόμαδα απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου λόγω τιμωρίας.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», την περασμένη Δευτέρα πανηγύρισαν και την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας χάρη στο επιβλητικό – για τον τρόπο που ήρθε – πέρασμα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με το 2-0 επί της Τσέλσι.

