Ένα... μπουγέλο, πήγε να τινάξει στον αέρα το Λιντς – Μπόλτον! (vid)

Τα «παγώνια» του Μαρσέλο Μπιέλσα επιβλήθηκαν με σκορ 2-1 το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, μια ανόητη κίνηση του Κλιχ από πλευράς Λιντς, λίγο έλειψε να προκαλέσει... χαμό.

Ο Πολωνός άσος πλησίασε τον Γουίλιαμς και τον έβρεξε στον αυχένα με το παγούρι που κρατούσε, με αποτέλεσμα ο άσος της Μπόλτον να εκνευριστεί και κάπου εκεί να υπάρξει νέα ακόμα μεγαλύτερη ένταση από αυτή που είχε ήδη σημειωθεί για ένα φάουλ που είχε γίνει...

Mateusz Klich squirting water down someone's neck during the Leeds v Bolton brawl

Proper wind up merchant pic.twitter.com/Kgkrr8Fdvn

