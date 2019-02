Ο Λερόι Σανέ διανύει πολύ καλή χρονιά, αφού σε 33 εμφανίσεις (σ' όλες τις διοργανώσεις) μετρά 13 γκολ και 14 ασίστ.

Ωστόσο, το 2019 τού έχει μπει ακόμα καλύτερα. Το εντυπωσιακό, δε, είναι πως στα τελευταία 5 ματς που έχει αγωνιστεί έχει άμεση εμπλοκή σε 8 γκολ! Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως στις πέντε ήττες που έχει κάνει η ομάδα του, εκείνος δεν έχει σκοράρει ποτέ. Μόνο με τη Λιόν είχε μία ασίστ.

Χαρακτηριστικά έχει 3 γκολ και 5 ασίστ.

Premier League

14/1/2019: Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 3-0 (μία ασίστ)

20/1/2019: Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (ένα γκολ, μία ασίστ)

FA CUP

16/2/2019: Νιούπορτ-Σίτι 1-4 (γκολ και ασίστ)

Champions League

20/2/2019 Σάλκε-Μάντσεστερ Σίτι 2-3 (ένα γκολ)

EFL Cup

9/1/2019 Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρτον 9-0 (δύο ασίστ)

8 - Leroy Sané has been directly involved in eight goals in his last seven appearances in all competitions for Manchester City (three goals, five assists). Comeback. pic.twitter.com/sqCtmGwW2q

— OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2019