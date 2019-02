Η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε την καζούρα στη Λίβερπουλ λίγο πριν το ντέρμπι... (pic)

Ο νυν τηλεσχολιαστής του BT Sport, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις των «κόκκινων διαβόλων» όπου φυσικά έκανε προπονήσεις και ζούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του για πολλά χρόνια.

Συνομίλησε με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για όσα συμβαίνουν τους τελευταίους 2,5 μήνες στον σύλλογο μετά και την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία που έδωσε άλλον αέρα στο κλαμπ, ωστόσο, ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να... αρχίσει το τρολάρισμα και η καζούρα προς τη Λίβερπουλ.

«Δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο αυτή η φωτογραφία... Απλά δυο θρύλοι της Γιουνάιτεντ που έχουν πετύχει κρίσιμα γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ...» ήταν το μήνυμα στα social media.

Το μεγάλο ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ» είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή, (16:05, ώρα Ελλάδας).

Nothing to see here: just two #MUFC legends who both scored famous winners against Liverpool. pic.twitter.com/659H9F9bdn

— Manchester United (@ManUtd) February 21, 2019