Μαουρίτσιο Σάρι: Κι όμως, τα έχει πάει καλύτερα απ' ότι ο Γκουαρντιόλα! (pic)

Ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν διανύει και το καλύτερο φεγγάρι της καριέρας του.

Ο Ιταλός τεχνικός συχνά πυκνά πρωταγωνιστεί σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να χαιρετάει το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Αλήθεια, όμως, μήπως στο Λονδίνο θα πρέπει να τον εμπιστευτούν και να του δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο;

Στη Σίτι, πάντως, αυτό έκαναν όταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε χειρότερο πρώτο δείγμα γραφής από τον Σάρι.

Χαρακτηριστικά, ο Σάρι στα πρώτα του 43 ματς στον πάγκο των «μπλε» μετράει 28 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Ο Πεπ, από την άλλη, είχε ρεκόρ σε 43 ματς 27 νίκες, 9 ισοπαλίες και 7 ήττες.

