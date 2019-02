Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-0 της Τσέλσι στο Stamford Bridge και προκρίθηκε στα προημιτελικά του FA Cup.

Ο Λουκ Σο υποκλίθηκε στους φιλάθλους των κόκκινων διαβόλων με ανάρτηση του μετά το ματς.

«Όπως πάντα απίστευτοι οι φίλαθλοι μας», έγραψε.

Next round Fans were amazing as always! #MUFC pic.twitter.com/5K3sszFxbf

— Luke Shaw (@LukeShaw23) 18 Φεβρουαρίου 2019