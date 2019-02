Κερδίζοντας κόντρες λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του, ο Άγγλος μέσος της Σουόνσι απλά έσπρωξε τη μπάλα μπροστά, έβαλε... το τούρμπο, έφτασε μέχρι και την αντίπαλη περιοχή στα 9'' και 40 κλάσματα του δευτερολέπτου και πλάσαρε ιδανικά για να βάλει μπροστά το ουαλικό κλαμπ, το οποίο έφτασε μέχρι και το τελικό 4-1.

Δείτε το τρομερό σπριντ:

Who did it best? @Daniel_James_97 or @usainbolt? pic.twitter.com/wPjUTXc3cE

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 17, 2019