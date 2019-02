Θύμισε... Ντέιβιντ Σίμαν ο Έντερσον! (vid)

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ των «πολιτών» σε ξαφνική κεφαλιά που έγινε από αντίπαλό του στο δεύτερο δοκάρι, άπλωσε το δεξί του χέρι και διατήρησε το «μηδέν» όταν ακόμα δεν υπήρχε σκορ στο Rodney Parade, το βράδυ του Σαββάτου.

Ανάλογη επέμβαση είχε κάνει και ο Ντέιβιντ Σίμαν πριν από 16 χρόνια, ξανά για το Κύπελλο Αγγλίας, σε ματς της Άρσεναλ απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σε κεφαλιά του Πολ Πεσισολίντο!

