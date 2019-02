Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Για πρώτη φορά χάνει με πάνω από ένα γκολ στην έδρα της (pic)

Επιστροφή χρημάτων* στο Τότεναμ - Ντόρτμουντ και σούπερ αποδόσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε κατάσταση που δεν... έχει γλιτώσει κανείς, όπως σας έχουμε γράψει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν και το έργο τους στη ρεβάνς της γαλλικής πρωτεύουσας μόνο εύκολο δεν είναι.

Μάλιστα, η ομάδα του Σόλσκιερ κατάφερε να καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ. Αυτή είναι η πρώτη φορά, που η ομάδα του Μάντσεστερ ηττάται με διαφορά πάνω από ένα γκολ στην έδρα της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!

2 - Manchester United have lost by a margin of more than one goal at Old Trafford in European competition for the very first time in their history. Shock. #MUNPSG pic.twitter.com/aG6elitjCl

— OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2019